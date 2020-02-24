5 أحزاب توقع خارطة طريق الحكومة التونسية الجديدة

وقع رؤساء خمسة أحزاب وكتل برلمانية تونسية، اليوم الإثنين، على خارطة طريق حكومة إلياس الفخفاخ، بعد ما يقارب خمسة أسابيع من النقاش والسجال السياسي.

وتم توقيع الوثيقة التي أطلق عليها ”مذكرة التعاقد بين الأحزاب والكتل البرلمانية“، بعد إدخال تعديلات عليها وإضافة مقترحات هذه الأحزاب للوثيقة الأولى، التي قدمها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، وواجهت في نسختها الأولى انتقادات لاذعة.

ووقع الوثيقة رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، ورئيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان حسونة الناصفي.

وأصدر رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ بيانا أكد فيه أن توقيع خارطة طريق الحكومة ”لحظة تاريخية هامة“، مشددا على ”أهمية المقاربة التشاركية في الحكم بما يحقق النجاعة ويكرس التضامن والانسجام ويعزز المساءلة“، وفق نص البيان.

وتعهد الفخفاخ بمواصلة الحكومة سعيها وانفتاحها على بقية الأطراف السياسية ”على قاعدة الأرضية المشتركة، بغاية ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد“، حسب نص البيان .

وقدم إلياس الفخفاخ تشكيلة الحكومة التي اقترحها على البرلمان لنيل الثقة، يوم 20 فبراير، بعد أن استوفى أجل الشهر الذي ينص عليه الدستور التونسي، انطلاقا من يوم التكليف.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد الفخفاخ بتشكيل الحكومة يوم 20 يناير، بعد أن أسقط البرلمان التونسي الحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي، المكلف من حركة النهضة الإسلامية بتشكيل الحكومة.

ويعقد البرلمان التونسي، يوم الأربعاء القادم، جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ.