أمير قطر يصل إلى تونس 

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إلى تونس في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

ويرافق أمير قطر وفد كبير يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية، ورئيس جهاز أمن الدولة، ومساعد رئيس الديوان الأميري، ومدير إدارة الدراسات والبحوث في الديوان الأميري، ومدير إدارة المحافظة الإقليمية في جهاز قطر للاستثمار، ورئيس هيئة التعاون الدولي العسكري في وزارة الدفاع، ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية القطرية.

ووصف سفير قطر في تونس سعد بن ناصر الحميدي هذه الزيارة بأنها ”استثنائية“، وقال إن ”قطر تعتبر تونس شريكا عربيا مهما“.

وتحدث السفير في تصريح إعلامي عن ”أهمية هذه الزيارة ومدلولات توقيتها بالنظر إلى الأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة“.

وقال: إنه ”من الأكيد أن الأوضاع الحالية سواءً كانت في ليبيا أو المنطقة عمومًا تقتضي مزيدًا من تعميق المشاورات بين القيادات العربية، وهو سبب التوجه نحو اللقاء بين القيادتين، وسيتم تبادل وجهات النظر في طريقة التعاطي مع مختلف القضايا العربية والدولية“، بحسب تعبيره