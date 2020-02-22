”داخلية الوفاق“ تقترح إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، اليوم السبت، إن حكومته لا تمانع إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا، باعتبارها ستؤدي إلى الاستقرار.

جاء ذلك في حديث للوزير باشاغا مع وكالة بلومبرغ، تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، بشأن إعادة الانتشار في أفريقيا.

وتابع باشاغا: ”إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا… لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار ليبيا حتى لا تترك مساحة يمكن أن تستغلها روسيا“.

ونقلت بلومبرغ عن الوزير قوله: ”الروس ليسوا في ليبيا فقط… لديهم استراتيجية كبيرة في أفريقيا“.

وأشار إلى أهمية الموقع الليبي على البحر المتوسط فهي ”تمتلك ثروة نفطية وساحلا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ ينظر إليها كبوابة لأفريقيا“.

وأضاف ”إذا طلبت الولايات المتحدة قاعدة، فنحن كحكومة لن نمانع، والقاعدة الأمريكية ستؤدي إلى الاستقرار“.