الأمم المتحدة: محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا تمضي في الاتجاه الصحيح

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لرويترز، اليوم الجمعة، إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين تسير في ”الاتجاه الصحيح“، وإنه ”يواجه عقبات“ تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي.

وأضاف سلامة في مقابلة خلال استراحة من المحادثات العسكرية في جنيف أنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في المدينة السويسرية في 26 من فبراير شباط، لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة.

وتابع سلامة: ”نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. وإعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا.. نحاول أيضا المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين“.