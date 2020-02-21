ما حقيقة صلة القرابة بين الرئيس التونسي وكاتبة الدولة المقترحة للزراعة؟

نفت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، وجود صلة قرابة بين الرئيس قيس سعيد، وكاتبة الدولة بوزارة الزراعة في الحكومة المقترحة، عاقسة البحري.

وقال مصدر برئاسة الجمهورية التونسية لـ“إرم نيوز“، إنّ ”تلك المعلومات التي جرى تداولها عن وجود قرابة بين الرئيس قيس سعيد وكاتبة الدولة بوزارة الزراعة عاقسة البحري لا أساس لها وعارية عن الصحة تماما“.

وأوضح المصدر، أنّ ”رئيس الجمهورية لم يتدخل في أيّ شخصية مقترحة لتولي أي منصب وزاري باستثناء حقيبتي الدفاع والخارجية، وفقا لما ينص عليه الدستور“.

وأضاف أنّ ”المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ تولى المشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية بكل شفافية، ودون أي تدخل من رئيس الجمهورية لفرض أي من الأسماء“، وفق قوله.

الأمر نفسه أكده نوفل سعيد شقيق الرئيس، في تصريح إذاعي، حيث أشار إلى أن شقيقتهما أستاذة جامعية وبعيدة كل البعد عن السياسة والشأن العام، وفق تعبيره.

وأثار نشطاء نشطاء وسياسيون، بينهم نواب في البرلمان التونسي، على صفحات التواصل الاجتماعي في تونس، أنباء تفيد بوجود صلة قرابة بين الرئيس سعيد وكاتبة الدولة المقترحة، مدعين أن الرئيس تدخّل لتعيين ابنة شقيقته، في ذلك المنصب.