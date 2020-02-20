صنعت في ووهان‎.. الصين تستورد من المغرب معدات وقاية لمكافحة كورونا

استوردت الصين دفعتين من معدات السلامة والوقاية من شركة ”صوصافيب“ المغربية، وهي معدات صنعت في مدينة ”ووهان“ المنكوبة، وتم تصديرها إلى المغرب قبل ظهور فيروس كورونا.

وذكر موقع ”شوف تيفي“ المغربي الذي أورد الخبر، أن دبلوماسية صينية وعددا من مواطنيها من رجال الأعمال قاموا بزيارة للشركة التي يديرها ”حكيم بواستة“ خلال الأسبوع الماضي؛ للإشراف على نقل القفازات والكمامات والملابس الطبية من مخازنها .

كما لجأت الصين إلى شركة مغربية ثانية يوجد مقرها بمدينة خريبكة، في إطار استنجادها بالشركات الدولية لسد حاجتها من تلك المعدات التي نفدت بسبب الفيروس المستجد، رغم أنها كانت تصدر 80 بالمئة منها لكل بلدان العالم.

وذكر نفس المصدر أن مطار ”محمد الخامس“ بالدار البيضاء عرف حركة دؤوبة خلال الأسابيع الماضية، لتسريع نقل الشحنتين إلى الصين.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد تناقلت تصريحات منسوبة إلى المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ورد فيها أن ”ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية وبذلات صحية ونظارات واقية.“

وازداد الطلب عبر العالم على تلك المعدات خلال السنوات الأخيرة لمواجهة عدوى الفيروسات، مثل كورونا وأنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير وغيرها.