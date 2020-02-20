 الحكومة المغربية ترد على وزير سابق أفتى بتحريم الاستفادة من برنامج أطلقه الملك (فيديو)

انتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الحسن عبيابة، اليوم الخميس، الفتوى التي أطلقها نجيب بوليف، الوزير السابق والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم، حول تحريم الاستفادة من برنامج ”انطلاقة“ الذي جاء بتعليمات من الملك محمد السادس، والموجه بالخصوص لدعم مقاولات الشباب حاملي المشاريع.

وقال عبيابة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط أعقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي: ”لا نقبل أي فتوى من أي شخص من داخل المغرب أو خارجه“.

وأضاف المسؤول الحكومي: ”المغرب يؤطره دستور وقانون، وفيما يتعلق بالجوانب الدينية هناك مؤسسة خاصة وهي المجلس العلمي الأعلى، هو الوحيد المخول له إصدار فتاوى“.

واعتبر المتحدث أن إصدار فتوى ضد هذا المشروع الضخم الذي جاء به الملك لإتاحة الفرصة للشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق آلاف مناصب الشغل، هي فتوى ضد الشباب وضد السياق العام“. مشدداً على أن هذا المشروع ”دخل على المغاربة بسرور كبير وهناك إقبال شديد عليه“.

وأفتى نجيب بوليف الوزير السابق، قبل أيام، بتحريم تمويل المشروع الملكي لدعم الشباب من المؤسسات البنكية والاستفادة من نسبة الفائدة المخفضة بشكل غير مسبوق.

وقال بوليف في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ مرفقة بآيات قرآنية، الإثنين: إن ”الربا قليله وكثيره له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد أن يفرق بينهما لما غفل عن ذلك“.

وأضاف الوزير السابق أن ”البنوك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم“.

وجرت التدوينة على صاحبها سيلاً من الانتقادات اللاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين خطابه ”نفاقا سياسيا“.

ويقدم البرنامج الملكي مجموعة جديدة من منتجات التمويل لفائدة كل من المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المهيكل، بنسبة فائدة تصل إلى 2% في الوسط الحضري، و1.75 في الوسط القروي.