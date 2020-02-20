إجلاء 3 آلاف جمل مستورد من ميناء طرابلس في ليبيا بعد تعرضه لقصف

جرى نقل 3 آلاف جمل مستورد من أستراليا من العاصمة الليبية طرابلس خلال الليل بعد تعرض الميناء الذي وصلت إليه لقصف بقذائف المدفعية.

وقال تاجر محلي إن الجمال غادرت الميناء في طرابلس بعد وقت قصير من منتصف الليل وسيقت على طول الطريق السريع المؤدي غربًا إلى مدينة الزاوية، على بعد نحو 45 كيلو مترًا، حيث وصلت صباح اليوم الخميس.

وأضاف التاجر أن مجموعة محلية مسلحة سرقت 125 جملًا أثناء مرورها عبر منطقة جنزور في طرابلس.

وقال مراسل لـ“رويترز“ إنه رى 20 راعيًا يسوقون الجمال أثناء إخراجها من وسط طرابلس، وكان بعضها يحاول البحث عن طعام على جانب الطريق، وأغلقت قوات الأمن الطريق مؤقتًا لتسمح بمرور الإبل.

وقال التاجر إن رجل أعمال من مدينة الزاوية اشترى الجمال بعد أن سمع أنها تباع بسعر رخيص في أستراليا، حيث أفادت تقارير إعلامية أسترالية‭ ‬أن السلطات تعدم آلاف الإبل التي بدأت البحث عن مياه نادرة في مناطق سكنية.

وغالبًا ما تستورد ليبيا الإبل والماعز من السودان، حيث يؤكل لحم الإبل على نطاق واسع في البلاد.

وكانت الإبل تُنقل عادة إلى مدينة الزاوية على متن شاحنات، لكن نظرًا لعدم توافر أي منها قرر مالكها نقلها سيرًا خوفًا من تعرض الميناء للقصف مجددًا.

وبينما كانت الإبل تُساق على طول الطريق كان بعض مشاهديها يسخرون من الحكومة قائلين إنها تجلب الإبل لاستخدامها كوسيلة مواصلات بديلة بسبب نقص الوقود.