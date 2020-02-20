الغنوشي: حكومة ”الفخفاخ“ متوازنة والنهضة راضية عنها

اعتبر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الخميس، أن تركيبة الحكومة الجديدة ”متوازنة“، مؤكدًا أن حركته ”راضية“ عنها.

وجاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها الغنوشي عقب اجتماع مكتب البرلمان (أعلى هيئة في المؤسسة التشريعية) بمقره في العاصمة تونس.

وقال الغنوشي إن“تركيبة حكومة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ معقولة، وفيها توازن بين التمثيلية البرلمانية والتمثيلية الحكومية“.

واستدرك قائلًا:“لكن يبقى دائمًا الأهم ليس التوازن الحسابي، بل تقريب وجهات النظر بين مكونات الحكومة ونجاحها“.

وأضاف الغنوشي:“حركة النهضة راضية عن تركيبة الحكومة الجديدة، وأجزناها واعتبرناها متوازنة، وتضم شخصيات كبيرة من الوزن الثقيل تنتمي إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة“.

ولفت إلى أن“الأحزاب المشاركة في الحكومة ستلتقي حول برنامجها، والتضامن الحكومي يفرض على الجميع داخلها التعاون والالتزام بهذا البرنامج“.

وتابع:“ستكون هناك جلسة منح ثقة تعرض فيها الحكومة الجديدة على البرلمان، الأربعاء المقبل، ونأمل أن تنال الحكومة الثقة وهذا هو المتوقع“.

وتضم تركيبة الحكومة التي قدمها الفخفاخ، الأربعاء، 30 وزيرًا وكاتبي دولة (مساعدي وزراء)؛ منهم 16 عضوًا منتمين للأحزاب و14 مستقلًا، أما كاتبا الدولة فهما مستقلان.

والأحزاب المشاركة في الحكومة، هي: حركة النهضة (54 مقعدًا/217)، والتيار الديمقراطي (يسار اجتماعي/ 22 مقعدًا)، وحركة الشعب (قومية/ 15 مقعدًا)، وحركة تحيا تونس (ليبرالي/14 مقعدًا) والبديل التونسي (ليبرالي/3 مقاعد)، وحزب نداء تونس (ليبرالي/3 مقاعد).

وفي وقت سابق، اليوم، قرر مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، الأربعاء المقبل.

ولحصد ثقة البرلمان، تحتاج الحكومة الجديدة للحصول على أغلبية الـ50+1 صوت، أي 109 أصوات من أصل 217.