تونس.. القائمة النهائية لوزراء حكومة الفخفاخ

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يستعد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء الأربعاء، للإعلان عن التشكيلة النهائية لحكومته، عقب مشاورات مضنية مع عدد من المكونات السياسية وخصوصا حركة النهضة الإسلامية، التي تمسكت بتشكيل حكومة ”وحدة وطنية“، وفرضت هذا الأمر شرطا أساسيا للمشاركة. وفي ما يلي التشكيلة النهائية لحكومة إلياس الفخفاخ، التي حصل عليها موقع ”إرم نيوز“، بعد إدخال تعديلات على…