تونس.. القائمة النهائية لوزراء حكومة الفخفاخ

يستعد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء الأربعاء، للإعلان عن التشكيلة النهائية لحكومته، عقب مشاورات مضنية مع عدد من المكونات السياسية وخصوصا حركة النهضة الإسلامية، التي تمسكت بتشكيل حكومة ”وحدة وطنية“، وفرضت هذا الأمر شرطا أساسيا للمشاركة.
وفي ما يلي التشكيلة النهائية لحكومة إلياس الفخفاخ، التي حصل عليها موقع ”إرم نيوز“، بعد إدخال تعديلات على تركيبتها :
وزير العدل: ثريا الجريبي (مستقل)
وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)
وزير الخارجية: نورالدين الري (مستقل)
وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)
وزير المالية: نزار يعيش
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار)
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس)
وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب)
وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب كشو (مستقل)
وزير النقل واللوجيستيك: لطفي زيتون (النهضة)
وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف (النهضة)
وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (النهضة)
وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)
وزير الطاقة والمناجم: منحي مرزوق (مستقل)
وزير السياحة: محمد علي التومي (البديل)
وزير التجارة: محمد المسليني (حركة الشعب)
وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس)
وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل)
وزير التجهيز والإسكان: منصف السليتي (النهضة)
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)
وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (مستقلة)
وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري ( النهضة)
وزارة التربية: محمد الحامدي (التيار)
وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة)
وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)
وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار)
وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي (مستقل)
وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس)
كاتبة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة)
كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري