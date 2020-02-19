موريتانيا.. قرار بإلغاء مذكرات توقيف لمعارضين في الخارج

بدأت السلطات الموريتانية، إجراءات إلغاء مذكرات توقيف دولية، في حق عدد من رجال الأعمال المعارضين، المقيمين منذ سنوات في الخارج، والذين طالب نظام الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز بتسليمهم بتهم متعددة.

ويشمل القرار، رجلي الأعمال محمد ولد بوعماتو، ومحمد ولد الدباغ، ورجل السياسة مصطفي ولد الإمام الشافعي، الذي يمتلك علاقات واسعة في معظم الدول الإفريقية، وسبق له أن عمل مستشارا لبعض الرؤساء الأفارقة.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام موريتانية، فإن قرار السلطات حول المعارضين في الخارج، يدخل في إطار تهدئة وتطبيع الأجواء السياسية في البلاد، التي بدأت منذ تسلم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني السلطة صيف العام الماضي.

وأصدر القضاء الموريتاني قبل عدة سنوات، مذكرات توقيف في حق كل من ولد بوعماتو، والمصطفى ولد الإمام الشافعي، ومحمد ولد الدباغ، بتهمة ارتكات عمليات فساد عابرة للحدود، كما منع عددا من الصحفيين والفنانين من مغادرة البلاد في إطار نفس الملف.

واتهمت المعارضة الموريتانية، نظام ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد على مدى عشر سنوات، باستغلال القضاء لتصفية الحسابات مع بعض الخصوم السياسيين، يتقدمهم رجال الأعمال المقيمون في الخارج، وطالبت خلال لقاءات سابقة مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بإيقاف متابعة المعارضين في الخارج، وفتح الباب أمام عودتهم إلى البلاد.