بعد لقائه حفتر.. وزير الخارجية الجزائري يلتقي السراج في طرابلس

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الثلاثاء، محادثات في طرابلس مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

وأكد الوزير الجزائري أنه ”لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب“.

وسبق لبوقادوم أن زار مدينة بنغازي الليبية والتقى المشير خليفة حفتر أوائل الشهر الجاري، وبحثا مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات بين البلدين.

ويأتي لقاء بوقادوم مع السراج في طرابلس بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا، أول أمس في مدينة ميونيخ الألمانية، التي شارك فيها وزير الخارجية الجزائري.

وكثفت الجزائر، التي تشترك مع ليبيا بحدود يبلغ طولها 1000 كلم، المشاورات في الآونة الأخيرة، محاولة العمل من أجل تسوية سياسية لنزاع يهدد الاستقرار الإقليمي.

وعرضت الجزائر خلال اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي المكلفة بالملف الليبي، نهاية كانون الثاني/يناير، استضافة ”منتدى للمصالحة الوطنية“ بين أطراف الأزمة.