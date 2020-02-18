 حفتر يستقبل السفير الأمريكي لدى ليبيا في بنغازي

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة.

وقال مكتب الإعلام التابع لقيادة الجيش، إن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، ودور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

وأكد حفتر في اللقاء على ثوابت الجيش الليبي، التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة وإخراج من وصفهم بـ ”الإرهابيين والمرتزقة“- الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي- من ليبيا.