الجيش الليبي يعلن استهداف سفينة تركية تحمل معدات عسكرية في ميناء طرابلس (فيديو)

أعلن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير سفينة تركية تحمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، في ميناء طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، على ”فيسبوك“، بتدمير ”السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر، والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس“.

تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس .. تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏ في الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٠

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب لـ“إرم نيوز“، إن دخول السفينة التركية ميناء طرابلس يعد ”مخالفة صريحة لمقررات مؤتمر برلين“.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفينة، التي قيل إنها رست في الميناء، صباح اليوم، وقد تصاعد منها الدخان.

وأفاد شهود عيان لـ ”إرم نيوز“، بأن الميناء شهد حركة غير عادية للميليشيات فور رسو السفينة التركية، فجر اليوم، التي تحمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مسؤولين أن سفنًا راسية بالميناء، ومن بينها ناقلات وقود، جرى إخلاؤها اليوم الثلاثاء بعد استهداف السفينة.

الجيش الليبي يعلن عن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر في ميناء #طرابلس#إرم_نيوز #ليبيا pic.twitter.com/9wk1yKS514 — إرم نيوز (@EremNews) February 18, 2020

وهذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ميناء طرابلس للقصف منذ بدء العملية العسكرية للجيش الليبي لتحرير العاصمة من الميليشيات، في الرابع من نيسان /أبريل الماضي.