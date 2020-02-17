لارتكابهما جرائم فساد.. المحكمة العليا في الجزائر تأمر بحبس محافظين بارزين من ”رجال بوتفليقة“ ‎

أمر مستشار التحقيق في المحكمة الجزائرية العليا، مساء الإثنين، بإيداع محافظين بارزين لولاية سكيكدة الشرقية رهن الحبس المؤقت، بـ“تهم تبديد المال العام، والكسب غير المشروع، وسوء استغلال الوظيفة، ومزايا غير مستحقة، وتعارض مصالح“.

وقال بيان للمحكمة العليا وهي الهيئة القضائية الأعلى في البلاد: إن ”محمد بودربالي وفوزي بن حسين جرى حبسهما؛ لارتكابهما جرائم فساد خلال عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة”.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم ندوة حكومية واسعة مع المحافظين، وفيها جرى تحذير الولاة من التورط في شبهات الفساد وجرائم سوء تسيير الشأن المحلي.

وتجري الجزائر منذ فترة تحقيقات أمنية وقضائية في قضايا فساد جرى ارتكابها في العهد السابق، من طرف مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بينهم وزراء ورجال أمن ومحافظون.