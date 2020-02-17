رئيس تونس يلوح بحل البرلمان (فيديو)

لوّح الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين، بحل البرلمان، إذا فشل رئيس الوزراء المكلّف إلياس الفخفاخ في تمرير تشكيلة حكومته، بعد قرار 4 كتل نيابية كبرى عدم التصويت لها في مجلس النواب.

وجاء تلويح سعيّد خلال لقائه بكلّ من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج الرئاسي.

وشدّد الرئيس التونسي، في كلمة له خلال هذا اللقاء، على أنّ تونس تمرّ بـ“فترة دقيقة“، معربا عن ثقته بقدرة الجميع على تجاوز الأزمة القائمة.

واعتبر قيس سعيّد أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق فيما يتعلق بتكوين الحكومة، مؤكّدا وجوب الاحتكام إلى الدستور وحده وتجنّب ما وصفها بـ“التأويلات والفتاوى غير البريئة وغير القائمة على أسس علمية“، محذّرا من خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور.

وذكّر سعيّد بمفهوم حكومة تصريف الأعمال في عدد من التجارب المقارنة، موضحا أنه بمجرد تسلّم البرلمان الجديد لمهامه تصبح الحكومة التي كانت قائمة حكومة تصريف أعمال، أي أنّ صلاحياتها تصبح محدودة وتقتصر على ضمان الأمن العام وتسيير المؤسسات العامّة، والسهر على تطبيق الاتفاقيات المبرمة وغيرها، كما أنها تصبح غير مسؤولة سياسيا، وترتيبا على ذلك لا يمكن للمجلس الحالي سحب الثقة منها، وفق قوله.

وتوجه الرئيس التونسي برسالة طمأنة للتونسيين مفادها أن الدولة ستستمر، سواء منح مجلس النواب ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا، مشدّدا على أنّ رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور.

وأكد سعيّد أن الدستور هو المرجع، وأن ”الشعب هو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل“، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات.