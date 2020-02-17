بمشاركة 34 دولة.. موريتانيا تستضيف أكبر مناورات عسكرية في أفريقيا

انطلقت في المناطق الشمالية من موريتانيا، اليوم الإثنين، مناورات ”فلينتلوك“ نسخة 2020، التي يعتبر أكبر مناورات عسكرية في أفريقيا، وتنظمها قوات العمليات الخاصة بالقيادة الأمريكية في أفريقيا ”آفريكوم“، وتستمر 11 يوما.

ويشارك في هذه المناورات التي سيتم تنظيمها في مواقع متعددة في الشمال والجنوب الموريتاني، نحو 1600 من أفراد القوات المسلحة، وتشمل 34 دولة أفريقية وأوروبية وعربية، وتهدف إلى تنمية القدرات العملياتية، لدول الساحل والدول الأفريقية، في إطار شراكة متعددة الأطراف.

وتنظم قوات العمليات الخاصة للقيادة الأمريكية في أفريقيا ”آفريكوم“، مناورات ”فلينتلوك“ منذ 2005، وسبق لموريتانيا أن استضافتها مرات عدة، كان آخرها العام الماضي، بالمشاركة مع بعض الدول الأفريقية.

وفي هذا الإطار، قال وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، خلال انطلاق المناورات، إن ”الدول الأفريقية المشاركة، تسعى للرفع من كفاءة جيوشها؛ للتصدي لكل ما يزعزع الأمن والسلام“، مضيفا أن ”موريتانيا تعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب، وتتبع سياسة ناجعة ومستعدة لتقاسم تجربتها مع البلدان المشاركة في التمرين“.

من جهته قال قائد القوات الخاصة الأمريكية في أفريقيا، الجنرال أندرسون داغفين، إن ”عدد الدول المشاركة، يبرهن على تصميمها على القضاء على تهديدات السلام والاستقرار في الساحل“، منوها إلى أن ”التهديدات الإرهابية زادت خلال السنة الماضية، وأن ما يحصل حاليا يمثل تهديدا للقارة الأفريقية، ومناطق أخرى من العالم“.