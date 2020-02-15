أردوغان: روسيا تدير النزاع في ليبيا ”على أعلى مستوى“

المصدر: أ ف ب

اتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت روسيا بأنها تدير النزاع الدائر في ليبيا ”على أعلى مستوى“، وفق ما أوردت صحيفة ”حرييت“ التركية في خضم توتر متصاعد بين أنقرة وموسكو.

ونقلت الصحيفة التركية عن إردوغان قوله إن ”روسيا تدير في الوقت الراهن الحرب هناك على أعلى مستوى“.

وتتبادل روسيا وتركيا الاتهامات بتحمّل مسؤولية تدهور الأوضاع في سوريا حيث تدعمان جهات متحاربة.

وكرر أردوغان اتهامه لشركة الأمن الروسية الخاصة ”فاغنر“ بالمشاركة في معارك طرابلس، وهو ما تنفيه موسكو.

وقال الرئيس التركي للصحافيين على متن الطائرة عائدا من باكستان التي زارها هذا الأسبوع ”إنهم حاليا يديرون فاغنر“.

وتابع أنهم (الروس) لا يزالون ”ينفون وجود أي رابط“.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعم مليشيات حكومة الوفاق في إطار اتفاق أمني أبرمته معها أواخر العام الماضي، حسب زعمه.

ونفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الاتهامات التي جاءت في تصريحات أردوغان، مشيرا إلى أن ما زعمه الرئيس التركي بشأن إدارة روسيا للصراع في ليبيا، على أعلى مستوى لا تتوافق مع واقع الأمور.