تونس.. الفخفاخ يعلن قائمة حكومته المقترحة ويمدد المشاورات

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، قائمة تشكيلة حكومته المقترحة؛ مؤكدا أنه قرر مواصلة المشاورات مع المكونات السياسية بالبلاد لفتح الباب أمام تعديل تركيبة حكومته لتجنّب سيناريو حل البرلمان والمرور لانتخابات تشريعية مبكّرة، عقب انسحاب حركة النهضة الإسلامية.

وقال الفخفاخ في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي التونسي: ”قررنا مع رئيس الجمهورية استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لاستكمال المشاورات في تركيبة الحكومة بعد رفض حركة النهضة المشاركة فيها“.

كما كشف إلياس الفخفاخ في كلمته عن تشكيلة حكومته، وذلك بعد لقائه رئيس البلاد قيس سعيّد.

وتتكوّن تشكيلة الحكومة المقترحة من:

العدل: ثريا الجريبي

وزير داخلية: هشام المشيشي

وزيرالخارجية: نورالدينالري

وزير الدفاع: عماد الحزقي

وزيرأملاك الدولة: غازي الشواشي

وزير التنمية: سليم العزابي

وزيرالتكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج

وزيرالشؤون الاجتماعية : الحبيب كشو

وزيرالنقل: عماد الحمامي

وزيرالشؤون المحلية: انور معروف

وزيرالفلاحة: أسامة الخريجي

وزيرالصناعة: صالح بن يوسف

وزيرالطاقة والمناجم: منحي مرزوق

وزيرالسياحة: محمد علي التومي

وزيرالتجارة: محمد المسيليتلي

وزيرالبيئة: شكري بلحسن

وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: لبنى الجريبي

وزيرالإسكان: منصف السلستي

وزيرالشؤون الدينية: أحمد عظوم

وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري

وزير الصحة: عبد اللطيف المكي المكي

وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري

وزير التربية: محمد الحامدي

وزيرالشباب والرياضة: أحمد قعلول

وزير الوظيفة العمومية: محمد عبو

وزير مكلف بحقوق الإنسان: عياشي الهمامي

وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي

كاتبة الدولة للخارجية: سلمى النيفر