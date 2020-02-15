”قلب تونس“ و“النهضة“ يرفضان منح الثقة لحكومة الفخفاخ

أعلنت حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس، اليوم السبت، الانسحاب من المشاورات الجارية لتشكيل حكومة برئاسة إلياس الفخفاخ.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني، إنّ حركته قررت الانسحاب من التشكيلة المقترحة لإلياس الفخفاخ وعدم منحها الثقة في البرلمان.

وأرجع الهاروني، في ندوة صحفية، القرار إلى ”تمسك رئيس الحكومة المكلف بعدم الاستجابة لطلبها في تشكيل حكومة وحدة وطنية دون إقصاء“.

كما أعلن حزب قلب تونس، في بيان، أن كتلته النيابية لن تمنح الثقة للحكومة المقترحة.

وأضاف أن ”المجلس الوطني لحزب قلب تونس سيجتمع قبل موعد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لتأكيد الموقف القاضي بعدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ“.

وسبق لحزب قلب تونس أن رفض مقابلة رئيس الحكومة المكلف، وعدم المشاركة في تركيبته الجديدة.

كما قالت حركة النهضة أيضا في وقت سابق، إنها ”لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ في حال تم تقديمها بصيغتها الحالية“.