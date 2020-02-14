حشود استثنائية في آخر جمعة قبل الاحتفال بسنوية الحراك الجزائري (صور)

شهدت مختلف محافظات الجزائر اليوم الجمعة؛ حشودا استثنائية لمتظاهرين احتجوا بقوة أسبوعا قبل الاحتفال بالذكرى الأولى لبدء الحراك الشعبي المستمر منذ يوم 22 من شهر شباط/فبراير من العام الماضي.

وتحت شعار كبير ”في حب الوطن وحب التغيير القادم“، حرص عشرات الآلاف من الجزائريين على الاحتفال بعيد ”الحب“ بطعم حراكي لم يهدأ منذ ساعات الصباح الأولى.

ومن برج بوعريرج وعنابة إلى تيزي وزو والعاصمة الجزائر؛ مرورا بتلمسان وبجاية والبويرة؛ كان اللحن واحدا متوحدا وهو: ”الشعب لن يتراجع؛ النظام يستمر، والنضال يستمر أيضا“.

وفي مسيرة ضخمة انطلقت من ساحة الفاتح مايو، وانتهت في قلب ساحة البريد المركزي؛ هتف أمين وعمر وشريف وزهرة وفوزية وغيرهم؛ مطالبين بـ“تغيير حقيقي؛ واستجابة السلطات لمطالب الثورة الشعبية“.

بالتزامن، شهدت ساحة موريس أودان توترا إثر إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ ما فجر غضب المحتجين الذين رددوا: ”سلمية، سلمية“؛ وسط أنباء عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق.

وفي تجمع حاشد عند مرتفعات شارع محمد الخامس؛ حيا المتظاهرون المدعي العام أحمد بلهادي الذي جرى نقله بعد التماسه تبرئة 16 موقوفا؛ وهتف المحتجون في حماس: ”الله أكبر، بلهادي أحمد“.

ووسط حضور عدة معارضين تم الإفراج عنهم قبل ساعات، مثل الطالبة نور الهدى عقادي؛ علق البروفيسور رضوان بوجمعة: ”هي آخر جمعة قبل الاحتفال باليوم الوطني للحريات“.