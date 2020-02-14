تونس.. حوادث تحرش واغتصاب بفاقدات للبصر بطلها مسؤول تثير الجدل 

باشرت السلطات القضائية في تونس التحقيق في شبهة تعرض عدد من الفتيات فاقدات البصر في أحد المعاهد المخصصة لهن للتحرش الجنسي والاغتصاب، بناء على نداء تقدم به أحد نواب البرلمان.

وكشف النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي محمد العفاس اليوم الجمعة، عن حالات تحرش واغتصاب تعرضت لها فتيات فاقدات للبصر بمعهد النور للمكفوفين بمنطقة بئر القصعة من محافظة بن عروس، جنوب العاصمة تونس.

وقال العفاس في تدوينة على صفحته الرسمية ”فيسبوك“: ”فاجعة ما بعدها فاجعة، تحولنا صباح اليوم على جناح السرعة نحن نواب الشعب راشد الخياري ومحمد العفاس وآيات الهيشري لمعهد النور للمكفوفين ببئر القصعة على إثر مراسلة بلغتنا من أهالي عدد من التلميذات القاصرات الفاقدات للبصر وهنا كانت الصدمة والكارثة“.

وأضاف النائب أن ”ما يحدث داخل مراكز الدولة وسط تعتيم إعلامي كبير أن الكاتب العام الداخلي للمعهد يتحرش جنسيا بعدد من التلميذات القاصرات مستغلا فقدانهن للبصر“، موضحًا أن ”الكاتب العام الداخلي يتسرب ليلا، وهو في حالة سكر لمبيت الفتيات فاقدات البصر للتحرش بهن وسط تواطؤ كامل من إدارة المعهد“، بحسب تعبيره.

وأشار العفاس إلى وقائع حصلت في هذا المعهد نقلا عن أهالي الضحايا، منها محاولة خلع حجاب تلميذة فاقدة للبصر والشروع في الاعتداء الجنسي عليها.

وأضاف أن تلميذة ثانية فاقدة للبصر كشفت للنواب الذين زاروا المعهد فظاعة، ما تعرضت له منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأكد أن الأولياء يراسلون الجهات المختصة، ولكن ”لا حياة لمن تنادي“، وفق تعبيره.