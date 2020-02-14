تونس.. حركة النهضة تلوح برفض منح الثقة لحكومة الفخفاخ

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبدالكريم الهاروني، إن الحزب لن يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ في حال تم تقديمها بصيغتها الحالية.

وأضاف الهاروني، أن حركته حريصة على أن ”تكون للحكومة حظوظ حتى تستمر، وأن تنجح في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي، وأن يكون لها استقرار في البرلمان“.

ونصح الهاروني الفخفاخ، ”بعدم تقديم حكومته لرئيس الدولة بتشكيلتها الحالية والقيام بمزيد من المشاورات“.

وأوضح أن العرض الذي قدمه الفخفاخ لحكومته، ”دون المطلوب ولا يحقق مقصد الوحدة الوطنية، وفيه عدم توازن بين الأطراف المشاركة“.

وأبدى رئيس شورى النهضة تمسّك حركته بالدفاع عن حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، مضيفا أن ”التمسك بحكومة وحدة وطنية يأتي لرغبة النهضة في إنهاء الإقصاء في تونس“، حسب تعبيره.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الفخفاخ، إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وأكد حينها أن حزبي ”قلب تونس“ و“الدستوري الحر“ (دستوري ليبرالي- 17 نائبا)، سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشددا على أن ”لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية“.