موريتانيا: ندعم جهود الجزائر للوساطة في الأزمة الليبية

تلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم الخميس، دعوة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لزيارة نواكشوط.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن عبدالمجيد تبون تلقى رسالة خطية سلمها إليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

من جانبه، وجه تبون لغزواني دعوة لزيارة مماثلة إلى الجزائر ”متى سمحت له الظروف على أن يحدد موعدها بالطرق الدبلوماسية“.

وتبادل تبون ووزير خارجية موريتانيا ”وجهات النظر حول مزيد من التنسيق والتشاور في القضايا المغاربية“، فيما شدد ولد الشيخ أحمد، على ”رؤية بلده لحل سياسي بين الفرقاء الليبين“، مؤكدًا على ”دعم نواكشوط لجهود الوساطة التي تبذلها الجزائر لغرض إيواء حوار وطني ليبي شامل على أراضيها“.

وبحث الطرفان ”توسيع مجالات التعاون الثنائي خاصة في ميادين التكوين المهني، والطاقة، والتبادل التجاري، وتعزيز النقل البري بإتمام إنجاز الطريق الرابط بين مدينتي زويرات وتندوف“.