الجزائر.. حبس رجلي أعمال بارزين بتهم فساد

أمرت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، ليل الخميس، بوضع الأخوين رجلي الأعمال البارزين محمد العيد بن عمر والهادي بن عمر، رهن الحبس المؤقت في سجن الحراش الشهير.

وتوبع الشقيقان بتهم فساد متعددة تتعلق أساسًا بـ“تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع، وتحويل مواد أولية عن وجهتها، والاستغلال غير القانوني لأراض زراعية“، كما تستمر التحقيقات في قضية أخرى تتعلق بالتمويل المشبوه لحملات بوتفليقة الدعائية.

ويعرف العيد بن عمر بأنه من أبرز رجال الأعمال الذين برزوا في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وقد شغل منصب رئيس للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، وعضوية منتدى رؤساء المؤسسات زمن رجل الأعمال الموقوف علي حداد.

ويملك بن عمر أكبر مصنع للعجائن والمنتجات الغذائية في شمال أفريقيا، ويجري التحقيق معه رفقة مسؤولين سابقين بينهم وزير الزراعة الأسبق رشيد بن عيسى، ورئيسا الحكومة الموقوفان عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى.