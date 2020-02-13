خليفة حفتر يستقبل وزير الخارجية الإيطالي

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش الليبي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.
ووفق المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي، فإن حفتر ناقش مع دي مايو، سبل تأمين الحدود البحرية ومنع تسلسل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها ومحاربة الإرهاب بصفة عامة.
وأشار المكتب، كذلك إلى أن حفتر ثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في دعم سبل حل الأزمة الليبية .
وكان دي مايو زار العاصمة طرابلس يوم أمس، والتقى خلالها برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.