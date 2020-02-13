ليبيا.. وقف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة عقب تعرضه للقصف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد تعرضه لقصف، ظهر اليوم الخميس، من قبل جهة لم تسمها.

ووفق بيان نشر عبر صفحة المطار الرسمية على موقع ”فيسبوك“، فإن الرحلات الجوية من مطار معيتيقة الدولي تم تعليقها إثر تعرضه للقصف.

يذكر أن مطار معيتيقة يتعرض باستمرار للقصف الجوي من قبل طائرات الجيش الليبي، والتي تستهدف الشق العسكري من المطار، ويتم الإعلان عن ذلك من قبل قيادة الجيش الليبي، كما تعرض في العديد من المرات لقصف بالهاون من قبل بعض ميليشيات طرابلس على خلفية نزاع بينها وبين قوات أخرى موالية لحكومة الوفاق.

وكان الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أشار، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن قيادة الجيش لن تسمح بهبوط الطائرات في مطار معيتيقة ما دام يقع تحت سلطة الميليشيات، وأن هناك أكثر من 40 مطارًا يمكن استعمالها.

وتجددت المعارك، اليوم الخميس، بين طرفي النزاع الليبي جنوب طرابلس متسببة بمقتل مدني على الأقل، رغم تبني مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارًا يطالب بـ“وقف دائم لإطلاق النار“، وفق شهود وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وسمع شهود دوي انفجار صواريخ في منطقة مشروع الهضبة الزراعية على بعد حوالي 30 كلم جنوب وسط العاصمة، وفق فرانس برس.

وسقطت صواريخ أخرى في أحياء سكنية أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 4 مدنيين آخرين، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق أمين الهاشمي.