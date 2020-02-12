الجزائر.. غضب في أوساط القضاة بعد نقل مدعي عام طالب بتبرئة 16 ناشطا

شهد مقر نادي قضاة الجزائر، ليلة الأربعاء، حالة من الغضب والاستياء، إثر إقدام وزارة العدل على نقل مدعي عام، طالب بتبرئة 16 من موقوفي الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/ فبراير 2019.

وأكد مصدر رسمي خبر نقل محمد بلهادي المدعي العام في محكمة ”سيدي أمحمد“ بالعاصمة الجزائر، إلى محكمة ”قمار“ التابعة لمحافظة الوادي المتاخمة للحدود الليبية.

وأتى النقل بعد أقل من أسبوع على مرافعة بلهادي التي طلب فيها من القاضي تطبيق القانون، وإخلاء سبيل الـ16 موقوفًا بعد اعتقالهم مؤخرا بتهمة ”تهديد الوحدة الوطنية“.

وشدد بلهادي في مرافعته على أنه ”لن يقبل إملاءات الهاتف، وسيحرص على ممارسة استقلالية سلطته، بعيدًا عن أي استخدام من السلطة التنفيذية“.

وانتقد القضاة بشدة في بيان وزير العدل بلقاسم زغماتي، واعتبروا نقل المدعي ”اعتداء على روح الدستور، ومساسًا بجهاز القضاء وعقابًا غير مقبول“، علما أن المفتشية العامة لدى وزارة العدل استدعت المدعي بعد مرافعته الساخنة.

وأضاف البيان أن ”القضاة رفقة كتاب الضبط وكوكبة من المحامين يخططون لرد قوي، ما لم تقم وزارة العدل بإرجاع المدعي محمد بلهادي إلى منصبه“.

وأشار القضاة إلى أن ”خطوة المفتشية العامة لوزارة العدل من شأنها التشويش على مسار التأسيس لقضاء مستقل، وهو الرهان الذي أبرزه رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد في برنامجه المطروح على نواب الغرفة التشريعية السفلى“.