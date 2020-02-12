مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

المصدر: ا ف ب

تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارًا يدعو إلى ”وقف دائم لإطلاق النار“ في ليبيا التي تشهد منذ كانون الثاني/ يناير، هدنة هشة.

وصوت لصالح القرار الذي أعدته بريطانيا، 14 عضوًا من أصل 15 في المجلس، بعدما امتنعت روسيا عن التصويت.

وخضع القرار لنقاش مستفيض على مدى 3 أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرًا إلى إجماع دولي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد، والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.

ويشدد القرار على ”ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة“.

وأصرت لندن على تضمين نص القرار ”قلق المجلس إزاء الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا“.

وكانت روسيا عطلت الأسبوع الماضي تبني مشروع القرار بعدما اعترضت على عبارة ”مرتزقة“ وطلبت استبدالها بـ“مقاتلين إرهابيين أجانب“.

وغرقت ليبيا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا، في العنف والصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 إثر انتفاضة شعبية.

وتم التوصل إلى هدنة منذ 12 كانون الثاني/ يناير الحالي في المعارك الدائرة على مشارف العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.