ماكرون يوجه دعوة رسمية للمشير حفتر لزيارة فرنسا

استقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية.

وبحسب تغريدة للمكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي فإن المشير حفتر اجتمع مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

وأوضحت صفحة المكتب الإعلامي على موقع ”تويتر“ أن الاجتماع تناول عدة نقاط منها: سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة، والعلاقات بين ليبيا وفرنسا، وآخر تطورات الأزمة الليبية.

وأشار المكتب الاعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي إلى أن فارنو قدم خلال هذا الاجتماع دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقائد العام للجيش الليبي حفتر لزيارة الجمهورية الفرنسية .