نواب ليبيون يحذرون من خطة أممية لاستبدال البرلمان بـ ”لجنة الأربعين“

حذر نواب ليبيون من أن الهدف الحقيقي من وراء تشكيل ”لجنة الأربعين“ وفق رؤية البعثة الدولية إلى ليبيا، هو حل البرلمان وإحلال هذه اللجنة مكانه.

وفي وقت سابق، اقترحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تحديد يوم 18 فبراير/ شباط الجاري، كموعد لجولة جديدة من التفاوض لأطراف النزاع في ليبيا في جنيف، من ضمنها اختيار ”لجنة الأربعين“.

واعتبرت مصادر برلمانية ليبية، أن البعثة تتصرف بشكل فردي دون مشاركة البرلمان، الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، مشيرة إلى أن تقسيم ”لجنة الأربعين“ مجحف، حيث يمثل مجلس النواب 13 عضوا، والمجلس الأعلى للدولة 13 عضوا.

وزادت الشكوك والمخاوف مع توجه إرسال البعثة الدولية دعوات بشكل فردي للنواب الليبيين، وليس لمجلس النواب ككل.

واعتبر النائب علي التكبالي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن أي نائب يشارك في جنيف، لا يمثل إلا نفسه.

وأضاف أن ”بعثة الأمم المتحدة تنوي حل البرلمان وإحلال لجنة الأربعين بدلا منه، ولهذا يجب أن يصر الجميع على أنه لا يمكن ولا يجوز أن يحل كيان غير منتخب من قبل الشعب الليبي، عينته قوى خارجية غير الشعب الليبي محل البرلمان“.

وقال إن ”الكيان الوحيد الذي سيحل محل البرلمان، هو برلمان جديد منتخب من جميع الشعب الليبي لا غير“.

بدوره، قال النائب سعيد إمغيب إنه ”لا تفسير آخر غير أن بعثة الأمم المتحدة تريد استبدال البرلمان بلجنة الأربعين، أمام إصرار البعثة على مشاركة مجلس النواب ولو بطريقة التواصل الفردي، وعن طريق الفايبر مع كل نائب على حده، ومحاولة شق صف مجلس النواب“.

واعتبر في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”ما تقوم به البعثة هي محاولة خلق جسم تشريعي جديد يتكون من أربعين شخصا يكون بديلا عن مجلس النواب، ويأخذ كل اختصاصاته من تشكيل الحكومة، وتسمية حقائبها إلى منحها الثقة“.

وأضاف ”بالتالي ستنفرد البعثة بهذا الجسم المشوه وتوجهه كما تشاء، متوقعا أن تكون مخرجات لجنة الأربعين، غير مختلفة عن مخرجات الاتفاق السياسي“.

وردا على سؤال حول إن كان هناك نواب سيشاركون في اجتماعات جنيف، حذر إمغيب من أن ”بعض الدوائر وخاصة التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، سوف ترسل مرشحها الذي لن يكون قطعا صاحب توجه وطني، لأن البحث عن حلول لمشاكل الوطن يرضى بها الجميع لا يكون بهذه الطريقة“.

ولا يزال اختيار النواب الذين سيشاركون في مؤتمر جنيف يشوبه الغموض لغاية الآن، ولم تعلن البعثة الأممية عن آلية اختيارهم.