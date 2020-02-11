صور الأقمار الصناعية تكشف ازدياد النشاط العسكري التركي في مطار معيتيقة

كشفت صور للأقمار الصناعية أن حكومة الوفاق وتركيا تستخدمان مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس عسكرياً.
وأظهرت الصور التي نشرتها شركة ImageSat International المختصة والتي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، نشاطاً عسكرياً متزايداً داخل المطار جنباً إلى جنب استخدامه المدني.
وبينت الصور ازدياد إنشاء حظائر الطائرات التركية بدون طيار من طراز بيرقدار، فضلاً عن استخدام هذه الطائرات لمدرجات المطار، في مخالفة واضحة لمبادىء حقوق الإنسان ولمقررات مؤتمر برلين الذي شاركت فيه تركيا، وحث على وقف توريد الأسلحة إلى ليبيا ووقف إطلاق النار.
وتزعم حكومة الوفاق الليبية أن مطار معيتيقة يستخدم للأغراض المدنية فقط.
وأعيد تشغيل المطار الأسبوع الماضي، بعد أن توقفت الملاحة فيه جراء تعرضه للقصف بالصواريخ.
وأكد الجيش الوطني الليبي في أكثر من مناسبة أن المطار يستخدم عسكرياً، وتوجد فيه غرفة عمليات تركية وحظائر لطائرات بيرقدار.