صور الأقمار الصناعية تكشف ازدياد النشاط العسكري التركي في مطار معيتيقة

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كشفت صور للأقمار الصناعية أن حكومة الوفاق وتركيا تستخدمان مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس عسكرياً. وأظهرت الصور التي نشرتها شركة ImageSat International المختصة والتي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، نشاطاً عسكرياً متزايداً داخل المطار جنباً إلى جنب استخدامه المدني. وبينت الصور ازدياد إنشاء حظائر الطائرات التركية بدون طيار من طراز بيرقدار، فضلاً عن…