سياسيون جزائريون: الإفراج عن لويزة حنون انطلاقة جديدة للحراك الشعبي

وصف سياسيون جزائريون، يوم الثلاثاء، خطوة الإفراج عن الزعيمة اليسارية لويزة حنون، بكونها ”مؤشرا على انطلاقة جديدة في المنظومة الجزائرية“ قبل 11 يوما عن الاحتفال بمرور عام على بدء الحراك الشعبي المستمر منذ الـ22 من شباط/ فبراير الماضي.

جاء ذلك بعد ساعات على تبرئة محكمة البليدة العسكرية، للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بعد حبسها لمدة 9 أشهر بتهمة ”التآمر على سلطة الجيش والدولة“ مع سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والجنراليين محمد توفيق مدين، وعثمان بشير طرطاق.

واعتبر القيادي في حزب العمال، رمضان يوسف تعزيبت، في تصريح صحفي، أن ”إخلاء سبيل حنون يمنح نفسا جديدا للتشكيلة والحياة السياسية بشكل عام“، مشيدا بقرار القضاء العسكري الذي ”أنهى مسار تجريم الفعل السياسي“، على حد تعبيره.

وأعرب تعزيبت عن ”تطلع حزبه وباقي أطياف الحياة السياسية لتعاط سلطوي مغاير يتباعد مع ما طبع سياسات نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة”، متعهدا بـ“تحريك حزب العمال لمبادرات تنضج رهان التغيير العميق الذي يتشبث به ناشطو الثورة الشعبية“.

من جهته، أشار رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، إلى أن ”الإفراج عن حنون يعد انتصارا لقوى المعارضة“، مؤكدا أن ”سياسة تجريم الفعل السياسي، هي وليدة النظام السابق منذ عام 1962، ونهايتها مرهونة بنهاية هذا النظام“.

بدوره، ثمن رئيس حزب ”جيل جديد“ سفيان جيلالي، تبرئة حنون، قائلا إن ”الجزائر بحاجة اليوم إلى أجيال جديدة برؤية جديدة من أجل تحقيق التقدم والرقي“.

وعلى المنوال ذاته، اتفق الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، حكيم بلحسل، مع أقوال بلعباس، لكنه رأى أن ”إدانة حنون بالسجن لمدة 3 سنوات، ستبقى تجريما للفعل السياسي الحر، وينبغي مواصلة النضال لرفع القيود عن الصوت الآخر، ودفع السلطات لاحترام الحق في التعبير“.

ودعا بلحسل مواطنيه لمواصلة الضغط لغاية الإفراج عن كافة المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، ولاسيما الوفاء بالأرضية المطلبية التي يرفعها الحراكيون من أجل إنتاج الجزائر الجديدة.

وفي أولى تصريحاتها بعد مغادرتها سجن البليدة العسكري، قالت حنون: ”بالنسبة لي، حريتي لن تكتمل قبل تحرير آخر سجين للرأي“، وأردفت بتصميم: ”عائدة بقوة إلى حزبي لمواصلة الكفاح“، واعدة بتنظيم مؤتمر صحفي تكشف فيه الحقائق الأربع قريبا.