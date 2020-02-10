حافظ السبسي: الشاهد يريد جر تونس إلى الفوضى

قال المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، حافظ قائد السبسي، اليوم إن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، يحاول ”تعفين“ الأوضاع في تونس ودفعها نحو الفوضى والمجهول بعد أن ساهم في تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وكتب المدير التنفيذي للنداء تدوينة على صفحته في فيسبوك ، رد فيها على الانتقادات اللاذعة التي وجهها له يوسف الشاهد في حوار تلفزيوني بثته قناة ”حنبعل“ المحلية ليلة الأحد.

وأضاف حافظ قائد السبسي في تدوينته أن يوسف الشاهد، بعد أن تأكد من قرب رحيله، واصل ”التخبط كالديك المذبوح والإثارة في حصة تلفزيونية بادعاءات كاذبة كعادته للإساءة لشخصي والتأثير على الرأي العام “ ، وفق ماجاء في التدوينة.

ونفى حافظ قائد السبسي ما قاله الشاهد من تحالف اتحاد الشغل و المدير التنفيذي للنداء لإسقاط حكومته، وأضاف حافظ قائد السبسي “ الشاهد انقلب على ولي نعمته الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي ، وهذه المرة اقحم باطلا اسم السيد نور الدين الطبوبي أمين عام أكبر منظمة نقابية تونسية وأحد مكونات رباعي الحوار الوطني الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2015″.

وقال حافظ قائد السبسي: ”يوسف الشاهد تحالف مع من هب ودب لإسقاط حكومة الجملي في مرحلة أولى واليوم يواصل نفس السيناريو في الخفاء ضد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ“.

وجاء في تدوينة حافظ قائد السبسي ”كل هذا التحامل والحقد والكذب الذي يقوم به يوسف الشاهد منذ مدة طويلة ضدي وضد كل الخصوم نبهنا منه عديد المرات سابقا حتى أصبحنا منعوتين بأنذل الأوصاف ومتهمين بأبشع الجرائم عند القاصي والداني ”.

ويذكر أن تصريحات رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد ، رد عليها قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من السياسيين، مستنكرين مهاجمة الشاهد للاتحاد وعدد من الأحزاب التونسية.