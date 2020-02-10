رئيس حزب تونسي يطالب بعزل سفير تركيا بسبب إرسال ”إرهابيين“ إلى ليبيا‎

دعا رئيس حزب مشروع تونس، مساء يوم الإثنين، إلى عزل السفير التركي في تونس ومساءلته عن تورّط بلاده في إرسال آلاف ”الإرهابيين“ إلى ليبيا، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تأكيد الأمن القومي التونسي.

وطالب محسن مرزوق في تصريح لقناة ”الحوار التونسي“ الدولة التونسية بالتحرك العاجل وعزل السفير التركي ومساءلته؛ بسبب المخاطر التي تهدد تونس بعد إرسال 3 آلاف مقاتل في تنظيم داعش من إدلب إلى ليبيا، لافتا إلى أن هذه الجماعات المسلحة منتشرة الآن على بعد مسافة قريبة من حدود تونس وتهدّد الأمن في المنطقة، حسب قوله.

وأضاف أن من سماهم ”الإرهابيين“ تم إرسالهم عن طريق تركيا، داعيا في ذات الوقت إلى مساءلة السفير التركي لمنح تونس قائمة اسمية عن الدواعش وعما إذا كان بينهم تونسيون.

كما تساءل عن الأطراف التي هربت أسلحة وبنادق تركية حديثة الصنع وغير مستعملة.

وانتشرت في الآونة الأخيرة تقارير بشأن إرسال مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا إلى ليبيا منذ أسابيع، وأشار قادة ومعلقون أجانب إلى مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت يظهر فيها سوريون بطرابلس.