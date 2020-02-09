الجزائر.. تبون يتنازل عن بعض صلاحياته لرئيس الحكومة

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مرسومًا جديدًا يحدد وظائف سامية تنازل عن صلاحية التعيين فيها لصالح رئيس وزرائه عبدالعزيز جراد.

ونشرت النشرة الرسمية للجمهورية الوظائف العليا المعنية بتحويل صلاحية التعيين فيها إلى رئيس الحكومة، مثل مديري دواوين وزارات، ومفتشين عامين، ومديرين مركزيين في الوزارات، ومديري المحافظات.

وجرى استثناء تعيين الولاة وهم مسؤولو المحافظات ومعهم الأمناء العامون، ورؤساء الدوائر، من القرار الجديد الذي يمنح سلطة التعيين لرئيس الوزراء.

وعمد الرئيس تبون إلى ”تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة، وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، ولذلك قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من كبار مسؤولي الدولة إلى رئيس الوزراء، وهذا في إطار احترام الأحكام الدستورية المعمول بها“.

وفي التعديل الدستوري الذي أجراه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، تحول منصب رئيس الحكومة إلى لقب وزير أول ”عديم الصلاحيات“، لتصبح مركزية السلطة التنفيذية بيد رئيس البلاد.

وهيمن بوتفليقة على مدار سنوات حكمه وإلى غاية استقالته في ربيع العام 2019، على صلاحيات حصرية بالتعيين في الوظائف العليا المدنية منها والعسكرية، مقيدًا بذلك دور رؤساء حكومته.

وتأتي الخطوة التي بادر إليها تبون لتجسد رغبته بتخفيف صلاحيات الرئيس، وتقليص دوره في مركزية السلطة التنفيذية، مثلما تعهد به خلال حملته الانتخابية.