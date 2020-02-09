تبون: الجزائر تواجه تحديات غير مسبوقة.. وعازمون على إقامة دولة العدالة الاجتماعية

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن بلاده تواجه ”تحديات غير مسبوقة“، لكنه أكد أن بلاده ”عازمة على تغيير نظام حكمها وتشييد دولة العدالة الاجتماعية وقوة القانون“.

وأضاف تبون في خطاب ألقاه في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، إن ”الجزائر التي عقدت العزم على تغيير نظام حكمها وتشييد دولة العدالة الاجتماعية وقوة القانون، بعد الانتخابات التي سمحت للشعب الجزائري بتكريس إرادته، تستعد للمضي في مسار الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية“.

وشدد على أن ذلك ”سيتيح بناء جزائر جديدة، قوية آمنة مزدهرة، مبنية على الشفافية، تسودها الحوكمة وتساعد بشكل أكثر في تنمية القارة الأفريقية“.

وأكد أن ”تجربة بلاده في المصالحة الوطنية وتسوية الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها في تسعينيات القرن الماضي، ستكون مرتكزا لجهود الجزائر في تسوية النزاعات الدولية بعيدا عن الحلول العسكرية والتدخلات الأجنبية“.

ونوه إلى أن ”بلاده تواجه تحديات غير مسبوقة، بينها أزمة الساحل وتدهور الوضع في مالي، المتأثر بسبب الأزمة في ليبيا والنيجر التي استهدفت الهجمات الإرهابية وبوركينافاسو“.

وعلى صعيد الاتحاد الأفريقي، أبلغ تبون نظراءه بحتمية ”إعطاء دفعة جديدة للعمل الأفريقي لصالح تحقيق الاندماج الإقليمي، وتعزيز التضامن والوحدة بين الشعوب الأفريقية، وفقا للمبادئ النبيلة للآباء المؤسسين، للرقي بمكانة أفريقيا وتفعيل دور اتحادها على الساحة الأفريقية“.

وبشأن القضية الفلسطينية، جدد تبون ”التزام بلاده بالدفاع عن القضية حتى تحقيق دولة مستقلة لفلسطين عاصمتها القدس الشريف“.

كما أعرب عن ”دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة“.