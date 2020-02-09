الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في ليبيا ضرورة قصوى

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا إن ”الحل السياسي وحده ما سيجلب السلام للشعب الليبي“.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بالقمة الأفريقية العادية الـ33، تحت شعار ”إسكات صوت البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا“، في إثيوبيا.

وتستمر القمة الأفريقية ليومين، إذ ستنتقل رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.

وأضاف غوتيريس أنه يتعين وضع حد للصراع في ليبيا، ”علينا ألا ننسى أن الأزمة فيها مثل أزمة المناخ لديها تأثير مباشر على دول الساحل الأفريقي وما وراءها“، موضحا أن الدول الأفريقية تشاطر مشاعر الإحباط بشأن الوضع في ليبيا منذ 2011.

وتابع وضعنا إطار شراكة جديدة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنسيق جهودنا المشتركة بشكل أفضل، لافتا إلى أن اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا والذي انعقد أخيرا في برازافيل عاصمة الكونغو، خطوة إيجابية في المسار الصحيح.

وأردف ”أدعم بشكل كامل فكرة تنظيم اجتماع في أفريقيا لمصالحة الأطراف المتحاربة بليبيا، وأريد أن أؤكد أن الحل السياسي وحده من قبل الليبيين كفيل بتحقيق السلام للشعب الليبي، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في ليبيا هو ضرورة قصوى.

وفيما يخص السودان، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن الوقت قد حان لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.