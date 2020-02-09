عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: النيابة العمومية تدافع عن القتلة وأجهزة قضائية تحمي ”النهضة“ (فيديو)

قال المحامي هيثم الزعيبي، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن ”الهيئة لم يعد لها ثقة بالنيابة العمومية التي باتت تدافع عن القتلة، ولم تقم بدورها القانوني والمجتمعي حيال قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي اللذين تم اغتيالهما سنة 2013“.

وأضاف الزعيبي في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”الهيئة تحولت إلى هيئة استقصائية، وتعتبر أن الشعب التونسي هو سندها طالما أن النيابة العمومية لا تقوم بدورها، لذلك تفضل الهيئة إطلاع الشعب على آخر تطورات قضية الشهيدين، في ندوات صحفية بدل تقديم معطيات إلى النيابة العمومية“.

وتابع الزعيبي: ”نحن إزاء جريمة سياسية، ومثل هذه الجرائم نجد فيها مشاركة سابقة قبل العملية ومشاركة لاحقة، والتعطيلات التي تواجهها هيئة الدفاع نعتبرها من قبيل المشاركة اللاحقة في الجريمة عبر بعض الأجهزة القضائية“، معتبرا أنّ ”ما يحصل اليوم في الملف القضائي خاصة ملف شكري بلعيد لا يكاد يُصدّق، من سرقة للمحجوز وللمحاضر والتعطيلات وعدم التفاعل والاستجابة لطلبات الهيئة“.

وأشار الزعيبي إلى أن تطورات ملفي بلعيد والبراهمي، تشمل ثلاثة محاور وهي الجهاز السري لحركة ”النهضة“ والغرفة السوداء بوزارة الداخلية وملف عامر بلعزي، المتهم بإخفاء المسدسين اللذين تم استعمالهما في عمليتي الاغتيال، موضحا أنه تم فتح بحث تحقيقي في هذه الملفات في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأضاف أنه بخصوص الجهاز السري، ”هناك 16 قياديا من قيادات حركة النهضة متهمون في القضية منهم رضا الباروني، المدير الإداري والمالي للحركة في 2012، وطاهر بوبحري الذي عمل مستشارا لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وكمال العيفي القيادي بالحركة في باريس“، موضحا أنه ”تم إحالتهم من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، كما تم توجيه التهم ذاتها لقيادات أمنية وشخصيات ذات علاقة بملفات أخرى“.