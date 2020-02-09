محاكمة جديدة لشقيق بوتفليقة وخالد نزار في الجزائر

يخصص القضاء العسكري الجزائري، اليوم الأحد، جلسة استئناف لمحاكمة سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة لقائدي جهاز المخابرات سابقا، محمد مدين (الشهير بتوفيق) وعثمان بشير طرطاق، إلى جانب زعيمة اليسار لويزة حنون.

وقد تكون هذه المرة الأولى التي يظهر فيها سعيد بوتفليقة (62 عاما) أمام القضاة، بعدما جرى تداول أنباء قبل أسابيع عن تدهور صحته إثر امتناعه عن تناول الطعام والدواء رغم حساسية وضعه الصحي.

وجرت الإشارة إلى معاناة مستشار الرئيس السابق من حالة نفسية سيئة، ما زاد تدهور صحته داخل زنزانته، لكن هذه القضية أحيطت بتكتم شديد ودون أن تبادر أية جهة رسمية، بتأكيد ذلك أو تفنيده.

وتنظر محكمة البليدة العسكرية (50 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر)، في ”الاستئناف المرفوع من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة“، والذي يأتي بعد مرور 5 أشهر على إدانتهم بالحبس النافذ 15 عاما بتهمة التآمر.

وقضت المحكمة العسكرية بمنطقة البليدة، يوم 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة و3 متهمين آخرين، لإدانتهم بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش، والتآمر على سلطة الدولة“.

وقالت هيئة الدفاع إن الجلسة الحالية ستشهد النظر أيضا في استئناف النائب العسكري في الحكم الصادر بحق وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار، ورجل الأعمال فريد بن حمدين، الفارين من العدالة، والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 20 عاما.