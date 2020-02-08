 استياء شعبي من اعتراف حكومة الجزائر بعجزها عن التكفل بمرضى السرطان‎ – إرم نيوز‬‎

استياء شعبي من اعتراف حكومة الجزائر بعجزها عن التكفل بمرضى السرطان‎

استياء شعبي من اعتراف حكومة الجزائر بعجزها عن التكفل بمرضى السرطان‎

المصدر: الجزائر – إرم نيوز

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت، إن حكومته لا تملك القدرة على شراء أدوية لعلاج  السرطان، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

لكن الشارع الجزائري قابل تصريحات الوزير باستنكار كبير، خاصة في بلد شهد 62 ألف إصابة جديدة بالسرطان خلال العامين الماضيين.

وعبر مواطنون لـ“إرم نيوز“ عن استيائهم من تصريحات وزير الصحة، التي وصفوها بـ“الخطيرة“، وتستوجب ”إنهاء مهامه وملاحقته قضائيًا“.

وعلّق مواطن يدعى عبد الوهاب نسيم قائلًا:“إلى حد الآن لم أتابع أي جزائري طالب الدولة بشراء هذه (الأدوية المبتكرة)، هم يطالبون فقط بحفظ كرامتهم، وتوفير مراكز استشفائية من أجل إتاحة مواعيد العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة للجميع، وفي الوقت المحدد، وليس بعد 6 و7 و10 أشهر“.

وتوقع خبراء في منتدى حول السرطان احتضنته العاصمة الجزائر قبل أيام، ارتفاع الإصابة بهذا المرض إلى حدود 61 ألف حالة جديدة في غضون الفترة ما بين عامي 2021 و2025.

وإثر ذلك، وجّه الرئيس عبدالمجيد تبون، وزير الصحة بضرورة إنجاز مستشفى ضخم متخصص في مكافحة السرطان، على أن يدخل الخدمة قبل نهاية العام الجاري.

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