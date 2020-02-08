استياء شعبي من اعتراف حكومة الجزائر بعجزها عن التكفل بمرضى السرطان‎

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت، إن حكومته لا تملك القدرة على شراء أدوية لعلاج السرطان، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

لكن الشارع الجزائري قابل تصريحات الوزير باستنكار كبير، خاصة في بلد شهد 62 ألف إصابة جديدة بالسرطان خلال العامين الماضيين.

وعبر مواطنون لـ“إرم نيوز“ عن استيائهم من تصريحات وزير الصحة، التي وصفوها بـ“الخطيرة“، وتستوجب ”إنهاء مهامه وملاحقته قضائيًا“.

#الجزائر#وزير_الصحة

مشكل كبير أنك تقول هذاك الكلام ، متى كان دواء السرطان رخيسا ؟ هذا مرض عضال و علاجه مكلف ، كيف دولتنا يجيها غالي و احنا عندنا احتياطي عملة صعبة 50 مليار دولار ؟ لو كانت لكم ذرة مسؤولية لأوقفتم البلاد من أجل علاج شعبكم المسكين ، لكن الله غالب " ماكاش الشرعية " — عبد الرحمٰن (@Nabihor) February 8, 2020

وعلّق مواطن يدعى عبد الوهاب نسيم قائلًا:“إلى حد الآن لم أتابع أي جزائري طالب الدولة بشراء هذه (الأدوية المبتكرة)، هم يطالبون فقط بحفظ كرامتهم، وتوفير مراكز استشفائية من أجل إتاحة مواعيد العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة للجميع، وفي الوقت المحدد، وليس بعد 6 و7 و10 أشهر“.

سهل جدّا. خذوا 1% من ميزانية وزارة الدفاع الوطني

ولّا نقولك:

نقصوا 1% من سرقتكم

ولاّ نقولك:

هاتوا 1% من الـ1400 مليار دولار المنهوبة.

ولاّ نقولك:

نقصوا 10% من أجوركم الشهرية و مصاريفكم.

ولّا نقولك.. ولّا نڤول للزوالى…#الحراك_مستمر #صعد_حراكك — الدكتور رمضان جبارني (@pdjebarni) February 8, 2020

وتوقع خبراء في منتدى حول السرطان احتضنته العاصمة الجزائر قبل أيام، ارتفاع الإصابة بهذا المرض إلى حدود 61 ألف حالة جديدة في غضون الفترة ما بين عامي 2021 و2025.

ياو محرومين من كلش الدواء فقط للتغطية على جل مشاكل المرضى لا اشاعات متوفر مراكزها IRM ولازم يتنقلوا باه يعملوه اي روحوا شوفوا انشغالات المرضى مساكن والله يحيروني الجزائر راها بكافت ولاياتها وقراها ماش غير المدن الكبرى الي كاين خافوا ربي في مرضى السرطان ياكل فيهم وتبرزق فالدراهم — sebai moufida (@moufidamoufid14) February 8, 2020

وإثر ذلك، وجّه الرئيس عبدالمجيد تبون، وزير الصحة بضرورة إنجاز مستشفى ضخم متخصص في مكافحة السرطان، على أن يدخل الخدمة قبل نهاية العام الجاري.

هل يعتبر قطاع الصحة في الجزائر من القطاعات المهملة بعد تصريح وزير الصحة الاخير و الغير مسؤول عن تفادي شراء ادوية السرطان لأنها باهضة !!! — Souleyman (@Souleym06188618) February 8, 2020