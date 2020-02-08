اقتراح بإلغاء الإعانة الشهرية لطلبة الجامعة يثير جدلا في الكويت

أثار اقتراح الأستاذة في جامعة الكويت أنوار الإبراهيم بإلغاء الإعانة التي تقدمها الدولة لطلبة الجامعات جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية جاءت بإبداء الأكاديمية الإبراهيم (الأستاذ المساعد في كلية الهندسة والبترول) برأيها حول الإعانة التي تُقدَم للطلبة، قائلةً ”إنها لو كانت تملك القرار في الجامعة لاتخذت قراراً بإلغاء الإعانة الجامعية، وتقديمها بناءً على طلب احتياج من قبل الطلبة المحتاجين فقط“.

جاءت تصريحات الإبراهيم خلال لقاء مع إحدى المحطات المحلية قبل أيام، ما فتح نيران الغضب تجاهها من قبل حقوقيين وأكاديميين، أبدوا استياءهم من طرحها؛ لما يسببه من معاناة لغالبية الطلبة لكثرة التزاماتهم ومتطلباتهم الجامعية.

ويقول الكاتب عيسى بورسلي، وهو من المعارضين لرأي الإبراهيم: ”الدكاتره المحترمين المعارضين للمنحة أو الإعانة الشهرية لطلبة الجامعة، أتمنى أنتم أولا (ترحمونهم) من أسعار المذكرات والكتب التي تبيعونها لهم والمشاريع التي يعملونها.! غير مصرفه وريوقه وغداه وتلفونه وهدومه وقسط سيارته .! الأب والأم شبيلحقون وإذا عنده فوقها أكثر من طالب جامعة.!“.

الدكاتره المحترمين المعارضين للمنحه أو الإعانه الشهريه لطلبة الجامعه ، اتمنى انتم اولا ( ترحمونهم ) من اسعار المذكرات والكتب التي تبيعونها لهم والمشاريع الذي يعملونها .! غير مصرفه وريوقه وغداه وتلفونه وهدومه وقسط سيارته .! الأب والأم شبيلحقون واذا عنده فوقها أكثر من طالب جامعه.! — عيسىٰ بورسلي ???????? (@Essabouresly) February 8, 2020

وعارضت الدكتورة جنان الحربي اقتراح إلغاء الإعانة، مبررةً اعتراضها ”بارتفاع أسعار المتطلبات الجامعية التي يتكبدها الطالب فضلاً عن ارتفاع أسعار البنزين، ووجود بعض الطلبة المتزوجين الذين تساعدهم الإعانة على مصروفاتهم الأسرية“.

انا ضد وقف اعانة الطلبه .. طمع الدكاترة ببيع كتب باهضه الثمن .. لا يتحمله الطالب .. بنزين غالي.. كتب .. بروجيكت .. البعض متزوج ويدرس ولا يعمل … هذه مكرمة أميرية ساميه … ضاقت عيونكم على هال٢٠٠.. استحوا والله عيب وفشله . استغفر الله https://t.co/h2FOBGYrmR — الدكتوره جنان الحربي (@DrJenan_Alharbi) February 8, 2020

ورأى آخرون أن قيمة الإعانة الحالية التي يتم تقديمها للطلبة وهي 200 دينار غير كافية لسداد احتياجاتهم، مطالبين برفع قيمتها لتغطية مصروفاتهم الجامعية.

ولاقت الإبراهيم مؤيدين لرأيها بالرغم من الانتقادات التي طالتها، ومنهم الحقوقي محمد مهلهل الياسين الذي قال: ”اليوم رعوية الدولة سبب لتدمير الكثير من الشباب وجعلهم لا يبالون بتحمل المسؤولية، وكذلك فتحت باب للتزوير والعبث بالأوراق الرسمية“.

اليوم رعوية الدولة سبب لتدمير الكثير من الشباب وجعلهم لا يبالون بتحمل المسؤولية وكذلك فتحت باب للتزوير والعبث بالأوراق الرسمية #رعوية_الدولة — محمد مهلهل الياسين (@Alyaseenkw) February 8, 2020

ووافقه في الرأي الأستاذ بكلية الدراسات التجارية هاشم الرفاعي، الذي قال: ”أضم صوتي وبقوة لصوت الدكتورة أنوار الإبراهيم بإيقاف الإعانة الشهرية فوراً عن الطلبة وتصرف لمن يستحق وحسب الحاجة بعد دراسة حالة الطالب بمدى استحقاقه لهذه الإعانة. كما أن هذه الإعانة وعند صرفها لمن يستحق يجب أن تصرف بشروط“.

أضم صوتي وبقوة لصوت الدكتورة أنوار الابراهيم بإيقاف الإعانة الشهرية فوراً عن الطلبة وتصرف لمن يستحق وحسب الحاجة بعد دراسة حالة الطالب بمدى استحقاقه لهذه الإعانة.

كما وأن هذه الإعانة وعند صرفها لمن يستحق يجب أن تصرف بشروط. @AnwarAAlibrahim — هاشم الرفاعي (@hashem_alrefai) February 6, 2020

وكانت الأكاديمية أنوار قد بررت وجهة نظرها بأنها طرحت رأيها الخاص الذي كفله لها الدستور، مستندةً فيه إلى ”اختلاف المستوى المعيشي للطلبة الذي يجب أن تتوافق معه الإعانة وفقاً لحالة كل طالب، وأن تتم زيادتها للطلبة المستحقين وتقليلها أو قطعها عن ذوي الدخول المرتفعة“.