فوضى عارمة خلال مؤتمر حزب الأصالة و المعاصرة المغربي (فيديو)

شهد المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة في المغرب أجواء من الفوضى، اليوم الجمعة، عزاها متابعون إلى المشاكل الداخلية التي عاشها طيلة الأشهر الأخيرة بسبب الصراع بين تياري الشرعية بقيادة أمينه العام المنتهية ولايته حكيم بنشماس، وتيار المستقبل بقيادة سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وتوقفت أشغال المؤتمر، الذي انطلق، اليوم الجمعة، في مدينة الجديدة ويستمر إلى غاية، الأحد، مباشرة بعد صعود كودار، إلى المنصة لإلقاء كلمته، وغادر الضيوف وزعماء الأحزاب المكان بعد توتر الجو.

واستعان الحزب بالقرآن الكريم والأناشيد لتهدئة الأوضاع بعد الاصطدام بين أتباع بن شماش، وأتباع تيار المستقبل.

ووصلت الأمور إلى درجة الضرب و الجرح وإغماء 3 أشخاص بحسب مقاطع المنتشرة.

وعلى الرغم من أنه لا شيء مؤكد لحد الآن عن تفاصيل المعارك التي دارت قبل افتتاح المؤتمر وأثناء جلساته، لكن مقاطع الفيديو المنشورة تشير إلى أن عددًا من الأشخاص أغلبهم من مدينة فاس ، قرروا حضور المؤتمر ولو بالقوة ، لأنه لم يتم استدعاؤهم رغم أنهم أعضاء في الحزب.

وطالب عدد كبير من عضوات وأعضاء الحزب خلال، الأسبوع الماضي، بتأجيل المؤتمر إلى حين ”استيفاء شروطه“ ، وذلك احتجاجًا على إقصائهم من حضوره خلال مسطرة الانتدبات، وهدد المئات منهم بالاعتصام أمام بوابة المكان الذي سينعقد فيه والحيلولة دون استئناف أشغاله .

وعاش حزب ”الأصالة والمعاصرة“ على وقع أزمة حادة، بعد احتجاج بنشماس وأنصاره على انتخاب سمير كودار رئيسًا للجنة التحضيرية للمؤتمر، ووصلت الأمور إلى القضاء الذي حكم لصالح هذا الأخير .

وأصبحت ظاهرة العنف في المؤتمرات الحزبية المغربية تتكرر كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، كمؤتمر حزب الاستقلال ومؤتمر الحركة الشعبية.