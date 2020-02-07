الاتحاد الإفريقي يقترح إرسال مراقبين لمتابعة وقف إطلاق النار في ليبيا

كشف مسؤول في الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد سيقترح إرسال بعثة مراقبين مشتركة مع الأمم المتحدة؛ من أجل مراقبة سير وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلًا عن مصدر مسؤول في المنظمة القارية، قالت إنه رفض الإفصاح عن هويته.

وقال المسؤول: ”سيقترح الاتحاد الإفريقي إرسال بعثة ملاحظين مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة؛ من أجل السهر على احترام وقف إطلاق النار ميدانيا“، وفق المصدر.

وتابع أن الأمر سيتم ”فور التوقيع على وقف القتال والأعمال العدائية في ليبيا“، بعد أي اتفاق مرتقب قد ينتج عن مباحثات جنيف.

وخلال المباحثات الجارية في جنيف، قبل أطراف النزاع الليبي بتحويل ”الهدنة“ إلى ”وقف إطلاق نار دائم“، لكن لم يتم تحديد الشروط بعد.

ويوم أمس الخميس، أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة حدوث تقدم في مفاوضات جنيف، مشيرًا إلى أن المفاوضات السياسية لوقف إطلاق النار ستنطلق في 26 من شهر فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سلامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حول اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) التي انطلقت الإثنين الماضي في سويسرا.

وأعرب سلامة عن أمله في أن تخرج اجتماعات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الشرعية، و5 من ”الجيش الوطني الليبي“، بوقف إطلاق نار شامل.

وتجري الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، تحركات دبلوماسية بشأن الأزمة الليبية؛ من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، وإطلاق مسار سياسي لحل الأزمة، واستقبلت عدة مسؤولين أجانب وليبيين من طرفي الأزمة.