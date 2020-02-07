حراك الجزائر يجدد مطالب التغيير الجذري وسط تجدد الاعتقالات (صور)

جدد آلاف المتظاهرين في الجزائر اليوم الجمعة، مطالبتهم بـ“تغيير حقيقي“، وسط تجدد حملة اعتقالات، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للثورة الشعبية التي انطلقت في البلاد في شهر شباط/فبراير الماضي.

وبدأ المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية الـ51 من الحراك الشعبي، مبكرا على غير العادة، وهو ما كان عليه بقية المحافظات، وهتف ‎متظاهرون في ساحة 11 ديسمبر بشارع محمد بلوزداد بشعارات منها ”نصف العصابة في السجون، والنصف الآخر مع تبون، والصحافة تخسر الحراك والقاضي يخون بالتلفون“.

وفي ساحات موريتانيا وأودان والبريد المركزي، رفع المتظاهرون شعارات منها: ”كليتو لبلاد يا سراقين“ (أكلتم البلد أيها السارقون)، ودعا المحتجون عبد اللطيف وكريم ومنير وشريفة إلى تسريع ما أسموه ”انتقال ديمقراطي عميق وهادئ يلبي تطلعات الشعب“، و“إنتاج الجزائر الجديدة“.

وأبدى متظاهرون توجسهم من ”مخاطر الرجوع إلى ديمقراطية الواجهة“، بينما حرص المحتجون على تأكيد رفضهم أي دور للرموز السياسية المحسوبة على النظام البائد، أبرزهم محافظون ومسؤولون مركزيون ”شاركوا في تنفيذ السياسات المفلسة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة“، على حد وصفهم.

وأمام ساحة الأمير عبد القادر، حضرت باية دحماني التي فجرت خطابا عارما إثر تعرضها لمعاملة سيئة من قبل أعوان أمن رغم تردي وضعها الصحي بفعل داء السرطان، وقالت ”باية“ بلهجة وداع مخاطبة الجموع: ”وصيتي لكم واصلوا الضغط السلمي لإنجاح مسعى التغيير المنشود“.

في غضون ذلك، كشفت اللجنة الجزائرية لتحرير المحتجزين، أن الجمعة الـ51 شهدت عشرات الاعتقالات، بينها تلك التي برزت بمحافظة معسكر الغربية، حيث تعرّض الناشطان حاج غرمول ونصرو شرقي للتوقيف مجددا.