المبعوث الأممي يعلن موعد ”حوار جنيف“ حول ليبيا.. ومؤتمر اقتصادي في القاهرة الأحد

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، عن انطلاق المسار السياسي الليبي، يوم 26 فبرير/شباط الجاري، والذي يجمع الأطراف المختلفة على طاولة حوار في جنيف، بالإضافة إلى انطلاق مسار اقتصادي تستضيفه القاهرة الأحد المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الممثل الخاص في جنيف يوم أمس الخميس، حول سير أعمال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.

أربعون مشاركًا

وقال سلامة: ”نأمل حضور المشاركين الـ40، لبدء الحوار السياسي في 26 شباط/فبراير، أي قبل نهاية الشهر كما سبق وذكرت“.

وعزا سلامة البطء في انطلاق المسار السياسي إلى الصعوبات التي رافقت علمية اختيار الممثلين عن مجلس النواب، حيث قال: ”تأخر المسار السياسي بعض الشيء لأننا ما زلنا ننتظر من المجلسين اختيار ممثليهما. أحدهما – المجلس الأعلى للدولة أنهى مهمته- والآخر يواجه بعض الصعوبة في العمل معًا“.

وقف دائم لإطلاق النار

وكان سلامة قد أعرب عن تفاعل إيجابي وتقدم ملموس في المباحثات الجارية بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة بشأن تحويل الهدنة الحالية في طرابلس إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وقال لوسائل الإعلام: ”سرني جداً أن أرى روحاً وطنيةً واضحةً تلهم كلا الوفدين وأن أرى مستوى عالياً جداً من المهنية في مناقشة النقاط الفنية التي تطرح في كثير من الأحيان والمتصلة بوقف إطلاق النار. وقد تم إحراز تقدم بشأن العديد من المسائل الهامة، وأمامنا عدد كبير من نقاط التلاقي“.

مؤتمر اقتصادي في القاهرة

وأشار سلامة في المؤتمر نفسه إلى أن العمل جار لإعادة تفعيل المسار الاقتصادي عن اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل.

وأردف: ”سننتقل إلى إعادة تفعيل المسار الثاني، وهو المسار الاقتصادي والمالي الذي بدأناه في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك عبر اجتماع في القاهرة في غضون يومين من الآن، أي في 9 شباط/فبراير“.