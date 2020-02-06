حبس آخر وزراء الإسكان في عهد رئيس الجزائر السابق بوتفليقة

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أمرت المحكمة العليا الجزائرية، يوم الخميس، بحبس عبد الواحد طمار آخر وزير للإسكان في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مؤقتا بسجن الحراش الشهير وسط العاصمة. وسجن طمار عن تهم ”التزوير في محررات عمومية، والتبديد، والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية“، وكذلك ”منح امتيازات غير مبررة للغير، واستغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة“. وقالت المحكمة العليا وهي أعلى…