وزير الخارجية السعودي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، إلى الجزائر، في زيارة رسمية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، كان في استقبال وزير الخارجية والوفد المرافق له بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان، والسفير السعودي لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني وعدد من المسؤولين.

وعقب لقائه الرئيس الجزائري، غرد الوزير السعودي قائلاً: ”تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية“.