تعليقا على مباراة رياضية.. خارجية تونس: نرفض التطبيع مع إسرائيل

أكدت وزارة الشؤون الخارجية في تونس، مساء يوم الأربعاء، أنّ أيّ شكل من أشكال العلاقات مع إسرائيل مرفوض، حتى وإن تعلّق الأمر بمباريات رياضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ ”خوض المنتخب الوطني للتنس (سيدات) مباراة مع منتخب كيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس المُقامة حاليا بهلسنكي، يعتبر تجاوزا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة“.

واعتبرت أنّ ”ما يحصل يعتبر مخالفا للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية“، وفق ما جاء في البيان.

وتشهد تونس في الآونة الأخيرة جدلا متصاعدا حول مباريات تجمع رياضيين تونسيين بمنافسين إسرائيليين في البطولات والمسابقات الدولية في سائر الاختصاصات، لا سيما في ضوء رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التطبيع في شتّى المجالات واعتباره ”خيانة عظمى“.

وقال سعيد، في تصريح سابق، إنّه لا يمكن أن يتراجع عما قاله سابقا حول مسألة التطبيع مع إسرائيل، لافتا إلى أن ”التطبيع مفهوم دخيل، دخل اللغة العربية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ولذلك فإن القضية اليوم لا تعتبر تطبيعا، فالوضع الطبيعي مع هذا الكيان المغتصب أن نعمل لإنهاء هذا الاغتصاب وتشريد الشعب الفلسطيني“.

وأكد سعيد أن ”فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوعا لصفقة، فحق فلسطين لا يمكن أن يسقط بالتقادم، من له علاقة بالكيان المغتصب هو خائن، فالتطبيع خيانة“.

جاء ذلك، وسط جدل غير مسبوق أثاره إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخّرا، ”صفقة القرن“، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية ”متصلة“ في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.