برلماني تونسي يتوقع إعلان الحكومة الجديدة في غضون أسبوع (فيديو إرم)

توقع القيادي في حزب التيار الديمقراطي، والبرلماني التونسي غازي الشواشي، الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في غضون أسبوع، عقب تشكيل حزام سياسي داعم لرئيسها المكلف إلياس الفخفاخ.

واعتبر الشواشي، في لقاء مع ”إرم نيوز“، أن بعض الأطراف تناور من أجل تحسين شروط التفاوض، وليس رفضًا مبدئيًا للمشاركة في الحكومة.

كما تحدث عن مخاطر اللجوء لسيناريو إعادة الانتخابات، الذي وصفه بـ“الكارثة“، قائلاً إن ”تونس لا يمكن أن تتحمل الكلفة السياسية والمالية لإسقاط حكومة الفخفاخ“، لافتا إلى أن ”هيئة الانتخابات التي من المفترض أن تشرف على العملية الانتخابية تشهد فراغًا“.

وأكد أن ”حزب التيار الديمقراطي قدم ملاحظات حول الوثيقة التعاقدية التي تضمن برنامج عمل الحكومة“، لكنه يتفق مع الفخفاخ في أغلب النقاط التي تضمنها.

وفيما يتعلق برفض الفخفاخ التشاور مع حزب قلب تونس، أكد الشواشي أن ”المشاورات يجب أن تفتح على أكبر قدر ممكن من الأحزاب“.